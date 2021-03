Boavista quis Weigl expulso aos 31 minutos

Os responsáveis do Boavista pediram a expulsão de Weigl, aos 31’. O alemão já tinha visto amarelo aos 29’ devido a uma falta sobre Sauer e pouco depois esteve envolvido num lance com Angel Gomes.





O médio dos axadrezados caiu no meio-campo defensivo, mas Manuel Mota deixou a partida seguir. Nesse instante, ouviram-se protestos tanto dentro como fora do campo, quando os visitantes já atuavam apenas com dez jogadores, devido à expulsão de Chidozie.