Boca Juniors agrada a Lema

O Benfica já se decidiu no que diz respeito ao futuro de Lema e, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, Luís Filipe Vieira tem bem claro que o defesa-central é para tentar vender já na próxima reabertura do mercado, em janeiro. Nos últimos dias, o Boca Juniors reacendeu o interesse no jogador – Lisandro Magallán está a ser negociado com o Ajax –, que logo na altura em que assinou pelas águias já era cobiçado pelo vice-campeão sul-americano. Na altura, Lema acabara de sagrar-se melhor marcador do Belgrano, com oito golos.

Certo é que o defesa não convenceu na Luz e tem agora aberta a porta de saída, depois de ter cumprido dois jogos oficiais, um deles como titular – no clássico com o FC Porto (7ª jornada), em que acabou por ser expulso. A outra partida em que competiu ficou a dever-se à expulsão de Rúben Dias em Atenas, contra o AEK, na Champions. Agora, está de malas aviadas.