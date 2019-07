Boca Juniors falou com Vieira por causa de Salvio e negócio praticamente "caiu"

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, revelou que a equipa argentina praticamente desistiu de Eduardo Salvio e que já procura uma alternativa ao extremo do Benfica, depois de Luís Filipe Vieira ter rejeitado a proposta dos xeneizes.





"Escrevi ao presidente [do Benfica], que me respondeu no próprio dia e disse que não tem intenções de emprestar o jogador. Por isso estamos a ver outras alternaivas. Se não for por empréstimo, o negócio caiu", garantiu Angelici aos jornalistas sul-americanos.

Recorde-se que o Boca estaria disposto a pagar 2 milhões de euros pelo empréstimo do jogador que, segundo afirmou recentemente o presidente do clube de Buenos Aires, não colocou entraves a um regresso à Argentina.