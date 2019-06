Boca Juniors não desiste de Salvio: «Ele não disse que não»

O Boca Juniors ainda não desistiu da contratação de Eduardo Salvio, ainda que o argentino já tenha tornado público que gostaria de terminar a carreira no Benfica Nicolás Burdisso, diretor desportivo do Boca, fez o ponto de situação num programa da FOX Sports: "Falámos e ele não disse que não. Abriu-nos a porta. Falámos com o Benfica e continuamos a falar com o jogador".No entanto, o diário 'Olé' vê uma eventual transferência difícil de acontecer devido ao salário do jogador no Estádio da Luz. Segundo aquele jornal, o Benfica até estaria disposto a deixar sair Salvio por empréstimo, mas o extremo quer manter o vencimento que aufere atualmente, algo incomportável no Boca Juniors. Para se ter uma ideia, Carlos Tévez é o jogador mais bem pago dos argentinos e, mesmo assim, fica abaixo dos atuais valores de Salvio.