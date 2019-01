Boca Juniors pode ser a solução para Lisandro López

Cedido até final da temporada pelo Benfica ao Génova, o defesa central Lisandro López não vive tempos fáceis na Serie A - ainda não totalizou qualquer minuto no campeonato italiano - e o seu futuro pode passar por uma saída já neste mercado, rumo ao futebol argentino.A hipótese é esta segunda-feira levantada pela Tyc Sports, que na sua versão online adianta o interesse do Boca Juniors no internacional argentino de 29 anos, que tem contrato com o Benfica até 2021. Para lá desse vínculo, há ainda a particularidade de o Génova ter uma cláusula de opção obrigatória pelo defensor, a ser acionada mediante a utilização do jogador em 15 partidas, pelo que qualquer acordo teria de ser feito por quatro vias (entre os três clubes e com o jogador).De resto, refira-se que em Itália se falou durante o mês de dezembro que os transalpinos até estariam a ponderar devolver o defesa central ao Benfica , em face do reduzido rendimento desportivo apresentado, algo que até agora não se concretizou.