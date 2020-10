Boca Juniors promete pagar Salvio ao Benfica

O presidente do Boca Juniors, Jorge Ameal, sublinhou ontem que o clube argentino irá saldar junto do Benfica as dívidas pela transferência de Salvio, que no ano passado rumou ao clube de Buenos Aires a troco de 7 milhões de euros.

“Vamos resolver isso. O problema foi que não podiam converter-nos os pesos [moeda argentina] em dólares. Havia dívidas pendentes e não se resolveram”, atirou o responsável à Rádio FM Late.

Em causa estarão 2,8 M€, apesar de, tal como o nosso jornal deu conta, a SAD benfiquista considerar que tudo tem corrido dentro dos prazos previstos.