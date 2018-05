O Boca Juniors tentou nas últimas horas a contratação de Germán Conti mas o central argentino honrou a palavra dada ao Benfica e recusou a abordagem dos xeneizes, revelou a 'Tyc Sports'. Desta forma, o central deixará o Colón de Santa Fé e seguirá para Lisboa para oficializar o vínculo com os encarnados, devendo chegar à capital portuguesa na quarta ou na quinta-feira.O defesa, de 23 anos, vai custar aos cofres das águias cerca de 4,5 milhões de euros - destes, 3,5 estão relacionados com a cláusula de rescisão do futebolista, aos quais se juntam comissões e impostos.