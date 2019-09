Boletim clínico do Benfica com novidade sobre Vinícius

Vinícius está recuperado e já não aparece no boletim clínico que o Benfica divulgou este sábado.Segundo as informações do clube da Luz, fora das opções de Bruno Lage para o jogo de hoje (19Horas) diante do V. Setúbal estão três jogadores.Chiquinho devido a "desinserção do tendão médio adutor à esquerda está entregue ao departamento médico, assim como Conti, com uma "lesão muscular na região anterior da coxa direita" e Florentino, com "lesão no menisco interno do joelho direito".