O pedido de Weigl que o levou ao Benfica

O Borussia Dortmund fez questão de agradecer a Julian Weigl pelo percurso do médio ao serviço do clube. No site oficial da formação germânica, após a confirmação oficial do negócio que vai conduzir o internacional alemão ao Benfica, o diretor desportivo Michael Zorc "desejou o melhor para o futuro".





Benfica paga cada vez mais alto: três das quatro maiores compras de sempre em meio ano



"O Julian falou connosco sobre o seu desejo de saída e concordámos, também por causa de todos os serviços prestados ao clube", lembrou o responsável alemão, que viu chegar Weigl ao clube de Raphäel Guerreiro no verão de 2015, oriundo do TSV Munique, então com 19 anos."Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, aos empregados e a todos os adeptos desde grande clube pelos tempos maravilhosos. Levarei sempre o Borussia Dortmund no coração", despediu-se Weigl.