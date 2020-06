Borussia Dortmund reage ao ataque ao autocarro do Benfica: «As melhoras, Jule!»

O autocarro que transportava a equipa do Benfica foi apedrejado no regresso ao Seixal, após o empate com o Tondela. Dois paralelepípedos foram lançados de cima de um viaduto, tendo um entrado no interior do autocarro pelo vidro da frente e outro pelo vidro lateral, aquele cujos estilhaços provocaram ferimentos em Weigl e Zivkovic. O médio e o extremo acabaram mesmo por ter de receber assistência no Hospital da Luz, em Lisboa. Já esta manhã, o Borussia Dortmund reagiu no Twitter.





"As melhoras, Jule! O nosso ex-jogador Weigl estava ontem à noite no autocarro da equipa do Benfica que foi atacado. Ficou ligeiramente ferido e foi observado no hospital", escreveu no Twitter.Em comunicado divulgado no site, o Benfica garantiu "a sua total colaboração com as autoridades, a quem apela para que seja feito o maior esforço no sentido de identificar os delinquentes responsáveis por estes atos criminosos".Os encarnados repudiaram "o criminoso apedrejamento de que foi vítima o autocarro dos seus jogadores à saída da A2", explicando que, por "precaução", Weigl e Zivkovic foram observados no hospital, "na sequência dos estilhaços que os atingiram".