José Boto contraria Bruno Costa Carvalho: «Não me passa pela cabeça voltar a Portugal»

José Boto recusa a possibilidade de regressar ao Benfica, tal como prometeu Bruno Costa Carvalho, utilizando o antigo responsável das águias como trunfo eleitoral. O atual diretor-desportivo do Shakhtar Donetsk garante, a Record, que não está nos seus planos regressar a Portugal. Pelo menos, nos próximos três anos.





"Foi e será uma honra trabalhar no Benfica, mas, neste momento, não me passa pela cabeça regressar a Portugal, tanto assim que assinei contrato para as proximas três épocas com o Shakhtar Donetsk", afirmou, de forma taxativa, ao nosso jornal.Recorde-se que José Boto foi responsável pelo scouting das águias durante várias temporadas, onde efetuou um trabalho reconhecido por todos. Foi, por isso, que Bruno Costa Carvalho "sem falar" com este, prometeu que o conseguiria convencer regressar à Luz, caso vença as eleições à presidência do Benfica.