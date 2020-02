Brasil garante Jogos Olímpicos e pode tirar Pedrinho da pré-temporada

O Brasil conseguiu esta madrugada, graças a uma estrondosa vitória sobre a Argentina, apurar-se para o torneio olímpico de futebol e com isso poderá ter dado já uma dor de cabeça ao Benfica tendo em vista a próxima temporada.





Tudo por causa de Pedrinho, jovem avançado garantido pelo Benfica para 2020/21, que com esta presença brasileira em Tóquio poderá apenas apresentar-se nas águias já com a temporada em andamento e, assim, falhar a pré-época às ordens de Bruno Lage. O dianteiro ainda não foi convocado, é certo, mas todas as indicações levam a que seja um dos escolhidos por André Jardine, até porque é uma das estrelas da companhia.Ainda assim, de referir que o Benfica poderá vetar a presença de Pedrinho nos Jogos Olímpicos, já que a prova não é disputada numa data FIFA, pelo que as águias não terão obrigação de libertar o jogar para disputar o torneio, que arranca a 22 de julho e termina, na pior das hipóteses para o clube da Luz, a 8 de agosto.De referir que para lá do Benfica também o Sporting poderá ter problemas com esta seleção brasileira olímpica, já que Wendel é um dos jogadores com idade para ser chamado por Jardine. Mas tal como na situação das águias, os leões podem também recusar-se a libertarem o médio.