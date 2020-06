Brasileiros dizem que Benfica adiou pagamento de Pedrinho mas Corinthians nega

A imprensa brasileira adianta esta terça-feira que o Benfica terá pedido ao Corinthians para adiar o pagamento da primeira parcela da transferência de Pedrinho, remetendo o depósito dessa verba para o momento no qual o médio se apresentar no Seixal, no final do presente mês.





Segundo Jorge Nicola, comentador da ESPN, o pagamento desse montante estava inicialmente previsto ser feito a 1 de junho, mas as águias terão pedido o adiamento, primeiro alegando "problemas financeiros" e depois, num segundo pedido de adiamento, justificando-se com o "momento decisivo", que exigia concentração do plantel, mas também com a situação de pandemia que se vive no país.Ora, estes adiamentos complicaram bastante a situação financeira do clube paulista, que conforme já aqui revelamos está 'desesperado' para receber a verba da transferência do médio, já que tem salários em atraso e ainda verbas a pagar a outros clubes, nomeadamente ao Montevideo Wanderers, pela compra de Bruno Mendez.De notar que o montante da transferência de Pedrinho será pago a quatro anos pelo Benfica, mas o clube paulista irá receber a verba na totalidade assim que as águias desbloquearem a primeira parcela. Isto porque o Corinthians solicitou a um banco do Luxemburgo a antecipação da totalidade da verba, um processo idêntico àquele que o Benfica utilizou quanto a João Félix.Ainda assim, refira-se que esta informação do jornalista da ESPN é 'anulada' por aquilo que Andrés Sánchez, o presidente do Timão, referiu em maio, quando revelou que a verba de Pedrinho seria apenas paga em julho . Por outro lado, o próprio Sánchez desmentiu já esta terça-feira aqualquer pedido de adiamento.(notícia atualizada às 19h41)