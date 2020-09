Brasileiros dizem que Benfica telefonou "dezenas de vezes" por Bruno Henrique e Gerson

O 'Globoesporte' garante esta quinta-feira que o Benfica continua a tentar as contratações de Bruno Henrique e Gerson. O jornal brasileiro diz mesmo que os telefones de Marcos Braz, vice-presidente, e Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, "tocaram mais de uma dezena de vezes com o indicativo +351", ou seja oriundo de Portugal.





A mesma fonte refere, no entanto, que o Mengão geriu "de forma educada" o interesse das águias e respondeu sempre "em tom amigável" que não há lugar para negociações pela dupla.Recorde-se que o campeão brasileiro e sul-americano tem remetido sempre para o valor das cláusulas: o médio está blindado por 75 milhões de euros e o avançado por 30 milhões.