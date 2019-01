Brasileiros dizem que David Luiz quer regressar ao Benfica

A FOX Sports brasileira adianta esta quinta-feira que David Luiz pretende voltar ao Benfica, isto caso não chegue a acordo com o Chelsea para renovar o seu atual contrato, que termina no final da presente temporada. A notícia foi adiantada pelo comentador Rodrigo Bueno e surgiu no seguimento de uma outra informação, que dava conta do interesse forte do Palmeiras no internacional brasileiro, de 31 anos. Ora, apesar do interesse da equipa de Luiz Felipe Scolari, o defesa central dá prioridade ao Benfica numa eventual saída, seja agora ou no final da temporada.