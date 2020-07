Brasileiros dizem que Flamengo desconhece acordo de Jesus com o Benfica

Jorge Jesus está de regresso ao Benfica e a notícia já chegou ao Brasil. O técnico português de 65 anos vai deixar o Flamengo mas, de acordo com a imprensa brasileira, ninguém ligado ao emblema do Rio de Janeiro foi informado até ao momento.



O 'Globoesporte' adianta que contactou responsáveis do emblema carioca e a resposta foi de que Jorge Jesus não comunicou qualquer decisão sobre um eventual regresso ao Benfica. De acordo com o site brasileiro, a mesma fontes "preferiu não se pronunciar" muito mais sobre o assunto.





