Brasileiros dizem que Jorge Jesus “mudou a postura” no Flamengo desde que Lage saiu do Benfica

O Globoesporte faz manchete esta segunda-feira com o título: "Em silêncio no Ninho e em entrevistas, Jorge Jesus tem futuro em jogo no Flamengo". No artigo, o jornal brasileiro revela mesmo que a postura do técnico português alterou-se após a notícia da saída de Bruno Lage do comando técnico do Benfica.





"Nas últimas duas semanas, a postura de Jesus mudou no dia a dia do departamento de futebol do Flamengo. O contacto com os integrantes brasileiros da equipa técnica, por exemplo, diminuiu consideravelmente. O silêncio do treinador causa apreensão naqueles que vivem a rotina do Ninho do Urubu [Centro de treinos do Flamengo], inclusive jogadores", escreve o Globoesporte.Ainda assim, o site brasileiro diz que, "apesar do silêncio, existe a confiança entre a direção do Flamengo que o técnico vai cumprir o seu contrato", que foi renovado recentemente até Julho de 2021.