Brasileiros dizem que Jorge Jesus pretende voltar a Portugal mas apenas no futuro

Jorge Jesus pretende continuar no Flamengo, pelo menos para já. A garantia é dada pelo 'Globoesporte', que deixa claro que o interesse do Benfica não é suficiente para o treinador abandonar o projeto rubronegro, pelo qual renovou recentemente até junho de 2021.





Segundo o jornal brasileiro, Jesus quer efetivamente voltar a Portugal mas apenas no futuro, sem qualquer data avançada para o efeito. Quanto ao Flamengo, permanece "tranquilo" com todo este rebuliço, numa altura em que as negociações prometem intensificar-se já esta quinta-feira, depois da final da Taça Rio, que se disputa esta madrugada.Dentro dos campeões brasileiros e sul-americanos, há a convicção de que a questão financeira não será decisiva para a escolha de Jorge Jesus. O 'Globoesporte' acrescenta também que a visibilidade que o Flamengo deu a JJ será um aspeto a ter em conta pelo técnico.Como Record dá conta hoje , o Benfica terá de pagar um milhão de euros ao Flamengo para contratar Jorge Jesus. De acordo com o que o nosso jornal apurou, existe uma cláusula no contrato do técnico que permite a saída para determinadas ligas, como a portuguesa, mediante a liquidação dessa verba.