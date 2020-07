Brasileiros dizem que silêncio de Jorge Jesus está a gerar 'desconforto' no Flamengo

As dúvidas em torno do futuro de Jorge Jesus, nomeadamente da possível saída para o Benfica, estão a aumentar a tensão nos bastidores do Flamengo. Segundo o 'Globoesporte', o silêncio do treinador sobre o tema está a gerar "desconforto" no centro de treinos do Mengão.





Nesta altura, ninguém sabe - nem mesmo o seus adjuntos - que decisão irá tomar o treinador português, que não terá ainda comentado o tema sequer com alguns dos que lhe são mais próximos. O jornal brasileiro falou mesmo com um amigo próximo de JJ em Lisboa, que deixou essa garantia: "Pode ter a certeza que quem diz que sabe a resposta é mentiroso. Só ele sabe essa resposta. Nem a própria mulher dele sabe."A um dia de poder conquistar mais um título - a segunda mão da final do Carioca disputa-se na madrugada desta quinta-feira, depois do triunfo por 2-1 no primeiro encontro -, o prato forte no Flamengo não é o confronto com o Fluminense mas sim a continuidade, ou não, de Jorge Jesus.Giorgian De Arrascaeta, uma das figuras do Flamengo, também admitiu pouco saber sobre o que acontecerá com Jorge Jesus "Isso é um assunto muito pessoal dele, se fica ou não. Torcemos muito para que ele fique connosco muito tempo. Mas não temos sentido nada diferente, o ambiente nos treinos é muito bom. Mas ele é que decide o seu futuro", referiu o médio uruguaio em conferência de imprensa.De resto, esta terça-feira ficou também marcada pelas notícias que davam conta do alegado caso extranconjugal de Jesus com uma advogada brasileira, desmentido já por fonte oficial do técnico