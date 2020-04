Brasileiros dizem que 'tensão' entre Jorge Jesus e Pedrinho começou no boné com leão

Pedrinho chega a Lisboa para reforçar o Benfica e um pormenor no boné não passa despercebido



Tem dado que falar a recente troca de farpas entre Jorge Jesus e Pedrinho e ao que parece, segundo adianta o jornalista brasileiro Jorge Nicola, da ESPN Brasil, tudo nasceu por causa do boné com um leão que o médio, reforço do Benfica para a próxima temporada, levava consigo quando aterrou em Lisboa há cerca de um mês.De acordo com a informação revelada pelo jornalista em questão, Jorge Jesus terá ficado "extremamente incomodado com o 'vacilo' de Pedrinho e mandou recado a um amigo em Portugal, dizendo que era inaceitável o staff do jogador permitir um erro desses". Ora, o problema foi que o amigo em causa estava naquele preciso momento ao lado de Pedrinho e do empresário Will Dantas (segundo Nicola terá mesmo sido quem 'orientou' a dupla em Lisboa), o que fez com que a reprovação de JJ tenha sido presenciada tanto pelo jogador como pelo agente logo na primeira 'fila'.Ainda assim, e apesar de "incomodados", ambos decidiram nada dizer ou fazer, até que o técnico do Flamengo, numa entrevista à imprensa brasileira, considerou que o Benfica poderia ter encontrado melhores jogadores do que Pedrinho no Brasileirão . Aí foi a gota de água, levando primeiro à resposta do empresário e depois do reforço encarnado em entrevista Lembre-se que as declarações de Jesus sobre Pedrinho levaram já a vários comentários de reprovação, o mais recente de Edmundo, antigo avançado brasileiro