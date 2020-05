Brasileiros falam em prioridade por Talles Magno

O Benfica ofereceu ao Vasco da Gama um milhão de euros para ficar com direito de opção de compra sobre o avançado Talles Magno, de 17 anos, segundo noticiou a imprensa brasileira. De acordo com essas informações, essa prioridade será válida até final do ano. No entanto, ao que Record apurou, a revelação do clube carioca não entra nos planos dos encarnados.