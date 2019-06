Brasileiros falam em proposta do Benfica por Lucas Silva

O portal brasileiro UOL Esporte revela esta quinta-feira que o Benfica estará em negociações com o Real Madrid tendo em vista a transferência em definitivo do médio brasileiro Lucas Silva. De acordo com a mesma publicação, as águias têm a firme intenção de garantir o concurso do médio de 26 anos, tendo já preparado um contrato de longa duração para lhe apresentar.





A confirmar-se esta transferência, Lucas Silva pode finalmente aterrar no futebol português, isto depois de em 2016/17 ter visto fracassar uma mudança por empréstimo para o Sporting devido a problemas nos testes médicos efetuado pela equipa clínica dos leões.De notar que Lucas Silva pertence ao Real Madrid desde 2015, mas em quatro anos nunca se conseguiu impor no emblema merengue, não conseguindo justificar os 14 milhões de euros pagos pela sua contratação. Esteve cedido ao Marselha em 2015/16 e mais recentemente ao Cruzeiro, clube que também estará interessado no seu passe.