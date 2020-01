Brasileiros falam em proposta milionária do Benfica por jovem do Corinthians

A imprensa brasileira adianta esta quinta-feira que o extremo direito Pedrinho, atualmente vinculado ao Corinthians, estará muito próximo de reforçar o Benfica, numa transferência que se fará por uma verba entre os 20 e os 25 milhões de euros. A informação foi adiantada por Neto, no decurso da edição desta quarta-feira do programa 'Os Donos da Bola', numa declaração na qual garantiu que o presidente do Corinthians e o empresário do jogador estão em Lisboa a fechar o negócio.





"O Andrés [Sanchez, presidente do Corinthians] e o Giuliano Bertolucci estão em Portugal, em Lisboa, a conversar e a fechar a negociação do Pedrinho por 25 milhões de euros. De 20 a 25. O Pedrinho não volta a jogar mais no Corinthians. O Pedrinho vai ser vendido. É para o Benfica, porque eu conversei com um amigo meu que joga lá, que me disse que está quase tudo certo", declarou o antigo jogador. Segundoapurou, Pedrinho agrada na Luz, ainda que o valor a pagar possa ser elevado.No mesmo espaço, Neto até pareceu entender os valores da operação como uma 'pechincha', isto em comparação com as transações de Rodrygo e Reinier, jogadores que rumaram ao Real Madrid. "Como é que o Pedrinho pode ser vendido por 25 e o Rodrygo, do Santos, é vendido por 45 milhões? Como é que o Reinier pode ser vendido por 40 milhões, se o Pedrinho é muito mais jogador, pelo menos daquilo que se vê jogando profissionalmente?", questionou.Atualmente concentrado na seleção olímpica do Brasil, Pedrinho tem vínculo com o Corinthians até 2023 e está avaliado pelo portal Transfermarkt em 15 milhões de euros.