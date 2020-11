Brasileiros incrédulos com o 'The Best': «Dizer que Lopetegui fez mais do que Jesus é balela»

A lista de candidatos ao prémio de melhor treinador do Mundo está a dar que falar no Brasil. Não por causa da ausência de um técnico canarinho, mas sim pelo facto de Jorge Jesus, o treinador que guiou o Flamengo a um ano dourado em 2019, não figurar entre os cinco finalistas - e ter apenas recolhido um voto para o terceiro posto. O tema tem sido amplamente discutido nos programas de desporto do país, com dois comentadores a deixarem bem clara a sua ideia: a ausência do atual treinador do Benfica não faz qualquer sentido.





"Ok. O futebol que se joga na Europa é outro patamar. Muito à frente do que se pratica na América do Sul. Mas tudo tem um limite. Ao divulgar os indicados para os prémios de uma temporada entre julho de 2019 e outubro de 2020 a Fifa se superou na cegueira. Não é possível ignorar o que o Flamengo fez. Não só pelos títulos e por ter encarado sim o Liverpool na final do Mundial. Mas por enfim um clube brasileiro jogar um futebol digno do que se joga na Europa", começa por escrever Paulo Cobos, na sua coluna no portal ESPN, que para lá de questionar a ausência de Gabigol - apontando os seus números em comparação com Leo Messi - expressa a sua maior surpresa em relação a JJ."Pior é a lista com os 5 indicados a melhor treinador da temporada. Nela estão o espanhol Julen Lopetegui e o argentino Marcelo Bielsa. O primeiro teve como 'maior façanha' conquistar a Liga Europa pelo Sevilha. Sendo que o Sevilha ganha essa competição como muda de uniforme a cada temporada. Bielsa é um dos maiores génios dos bancos, mas comparar o título da segunda divisão inglesa com o que fez Jorge Jesus no Flamengo é bizarro. Não é possível ignorar a temporada perfeita do português no futebol brasileiro e sul-americano. Ela não foi feita com um futebol pragmático, medroso. O Flamengo jogou muita bola. Dizer que Lopetegui fez mais do que Jesus é balela", atira.O mesmo discurso é seguido também por Celso Unzelte, comentador da mesma emissora. "Acho que o Jorge Jesus deveria estar na lista dos melhores treinadores do mundo. Até porque na lista dos cinco melhores tens quem tirar... de caras dá para tirar o Zidane, sem barulho nenhum. Eu tiro o Lopetegui e o Zidane sem pestanejar. O Mister tinha que estar lá. Uma Libertadores não é maior que uma Liga Europa?", questionou o comentador, no programa BB Debate.Lembre-se que a escolha dos finalistas para os prémios The Best foi feita por um painel de especialistas FIFA, no qual entram dez antigas figuras do futebol mundial