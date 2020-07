Brasileiros 'inundam' redes sociais do Benfica com imagens de Vampeta completamente nu

A saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica deixou os adeptos da formação rubro-negra indignados. Durante esta sexta-feira, foram milhares as mensagens publicadas pelos flamenguistas nas redes sociais do emblema da Luz, algumas delas radicais.





Momentos após o treinador português ter sido oficializado como o novo treinador das águias, os internautas brasileiros começaram a publicar variadíssimas mensagens com fotos de Vampeta, ex-jogador brasileiro, com carreira no Flamengo, despido. As imagens remetem a uma sessão fotográfica direcionada ao público homossexual, em 1999, onde o ex-internacional canarinho surge totalmente nu.