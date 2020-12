Imprensa brasileira revela detalhes das duas propostas que o Santos recebeu por Lucas Veríssimo

Mantém-se o impasse a envolver Lucas Veríssimo, depois de o Conselho Fiscal do Santos ter aceite a proposta do Al-Nassr e rejeitado a oferta do Benfica pelo defesa central. Contudo, o negócio ainda não está fechado, até porque o jogador não está interessado em rumar à Arábia Saudita e até ameaçou não jogar o último duelo do Peixe, para a Taça Libertadores.





Esta quinta-feira, o jornal 'Gazeta Esportiva' revela os detalhes das duas propostas que chegaram ao emblema brasileiro e divulga o parecer do Conselho Fiscal do Santos. De acordo com o documento, o Benfica ofereceu um valor bruto superior (6,5 milhões de euros) ao que o Al Nassr apresentou (5,4 milhões de euros), mas as condições eram "piores para o Santos", OO Benfica pretendia pagar o jogador em cinco parcelas (uma por cada ano) até agosto de 2025. isto levaria o Santos a antecipar o valor total da transferência através de uma instituição financeira belga, com uma taxa de custos entre 5,2 e 5,5 por cento do valor total. Somando os pagamentos de 10% ao jogador e 15% ao seu agente, o Peixe ficaria apenas com cerca de 3,8 milhões de euros.Já o Al Nassr disponibilizou o pagamento em duas parcelas, uma imediatamente após o jogador assinar contrato e outra até 31 de janeiro de 2021. O Santos teria de pagar os mesmos 10% a Lucas Veríssimo e 15% ao empresário, mas com a vantagem de não precisar de antecipar pagamentos, pelo entrariam nos cofres do clube cerca de 4,2 milhões de euros, aproximadamente mais 400 mil euros do que a proposta feita pelo Benfica.