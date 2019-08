Brasileiros revelam o que o São Paulo exigiu ao Benfica e Morato 'aprova'

- São Paulo quer manter porcentagem de Morato em caso de venda ao Benfica, de Portugal

- Valor da proposta sinalizada varia de acordo com a fatia que o SPFC manteria do zagueiro

- Atleta desmentiu entrevista do pai veiculada em Portugal https://t.co/PJmmYFVYN4 — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 28, 2019

Depois de inicialmente ter assumido uma postura de intransigência, o São Paulo parece finalmente abrir as portas à negociação de Morato com o Benfica e, segundo o Globoesporte, já terá mesmo informado os encarnados das condições que estão dispostos a aceitar. Na prática, o tricolor paulista pretende encaixar uma verba em dinheiro e também ficar com uma percentagem do passe do jogador, esperando que com essa parcela possa lucrar uma quantia adicional no futuro.De acordo com o Globoesporte, as negociações estão de momento paradas, até porque as duas equipas não chegam a um entendimento quanto aos valores a colocar em cima da mesa: o Benfica ficou-se por duas ofertas, uma de 7 milhões de euros por 85% do passe e outra de 6 milhões por 80%; ao passo que os paulistas querem ficar com 20% do passe do jogador e estarão inclinados a esticar a corda até aos 10 milhões de euros.Uma exigência vista na Luz como exagerada, especialmente pelo facto de Morato ainda nem sequer se ter estreado pela equipa principal do clube brasileiro.Bastante ativo nas redes sociais, Morato protagonizou esta quarta-feira dois momentos curiosos. Primeiro, já madrugada dentro em Portugal, considerou como "fake news" as declarações alegadamente prestadas pelo o seu pai à Rádio Renascença. "As declarações sobre o meu pai falou foram feitas por um "fake news", se eu estou no São Paulo FC é aqui que eu amo e é aqui que eu vou honrar!", escreveu o defesa, de 18 anos.Depois, já durante o dia, 'retweetou' uma notícia do jornalista Marcelo Hazan, do Globoesporte, que dava conta precisamente das exigências do clube brasileiro em aceitar a sua transferência. Uma espécie de aprovação àquilo que se dizia quanto a essa possibilidade...