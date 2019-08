Brasileiros voltam a apontar Lucas Silva ao Benfica

A imprensa brasileira voltou esta sexta-feira a colocar o nome do médio Lucas Silva na rota do Benfica, numa notícia do Globoesporte na qual se fala também de sondagens feitas por responsáveis ligados a Fenerbahçe, Génova e Club Brugge pelo concurso do médio de 26 anos.





Em final de contrato com o Real Madrid (tem vínculo até junho de 2020), o médio está a treinar por conta própria na capital espanhola, mas sabe desde já que não entra nos planos merengues, pelo que tenciona resolver a sua situação o quanto antes - no máximo até final da próxima semana.Para tal, escreve o Globoesporte, o Real Madrid estará a exigir 2 milhões de euros pela libertação imediata, num negócio que representará sempre prejuízo para os merengues, já que em 2015 o contrataram a troco de 14 milhões. Quatro anos volvidos, disputou nove jogos pelos espanhóis, foi cedido a Cruzeiro e Marselha e deve partir sem deixar grandes saudades...