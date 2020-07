Braz Frade abre jogo sobre ir a eleições: «Pode até acontecer»

João Braz Frade, antigo vice-presidente do clube, garantiu que candidatar-se a presidente do Benfica não é um cenário que coloque de parte como Record já noticiou. Ainda assim, o ex-dirigente tem outros propósitos em mente, o que levou à criação de um grupo de reflexão que inclui também Manuel Brito, filho do antigo presidente das águias Jorge de Brito





"Pode até acontecer, se se verificarem uma série de factos que a isso obriguem. Mas não me parece que seja o caso. A nossa intenção quando começamos a falar não tinha nada a ver com as eleições. Agora, se do grupo evoluir uma candidatura numas eleições, nestas ou noutras a seguir, talvez. Pode ser que apareça, mas não diria que está alguma coisa planeada porque não está", vincou em declarações à Rádio Renascença.Sobre os candidatos às eleições de outubro, Frade sublinhou um pedido. "Apareçam bem preparados e com capacidade de discussão séria que os temas de um clube da dimensão do Benfica implicam", explicou.