Brekalo mostra-se ao Benfica com dois golos

A Croácia entrava para o terceiro e último jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa sub-21 sabendo que já não tinha possibilidades de seguir para as meias-finais, mas o derradeiro embate serviu para Josip Brekalo dar um ar de graça. O extremo do Wolfsburgo, que é seguido com atenção pelo Benfica há três anos, apontou dois golos no empate (3-3) diante de Inglaterra, a contar para uma prova na qual os encarnados têm um emissário. O jovem futebolista, de 21 anos, empatou a partida em duas ocasiões: aos 39 minutos apontou o 1-1 e, aos 82’, o 3-3 final, a passe de Ivanusec.

Entre os utilizados do lado croata esteve também Branimir Kalaica. O defesa-central dos encarnados, de 21 anos, cumpriu os 90 minutos na retaguarda da defensiva na companhia do capitão Nikola Catic. A Croácia, refira-se, ficou em último lugar do grupo C.