Brian Deane recorda passagem pelo Benfica: «Quando cheguei estavam em sétimo e acabámos em segundo»

Brian Deane, antigo avançado, chegou a Portugal para representar o Benfica em janeiro de 1998 e considera que teve um papel de grande importância para que as águias conseguissem um desfecho positivo nessa época.





"Consegui deixar uma marca positiva na época em que cheguei. Quando cheguei estávamos em sétimo [N.D.R. com os mesmos pontos que o sétimo] e no final da temporada acabámos em segundo e conseguimos qualificarmo-nos para a Liga dos Campeões", recordou o ex-jogador que, até ao final dessa época, participou em 17 encontros e marcou sete golos.Numa entrevista concedida ao 'World Football Index', Brian Deane salienta ainda que, quando deixou o Benfica, na época seguinte, saiu respeitado pelos adeptos. "É um clube em que necessitas de ganhar o respeito dos adeptos e dos jogadores e fico feliz por poder dizer, que saí respeitado quando deixei o clube", vincou o inglês, que recorda, ainda, o compatriota que o orientou na Luz:"Foram tempos fantásticos lá. Consegui adaptar-me a uma cultura totalmente diferente. Graeme Souness foi o meu treinador no Benfica e nós acabámos por nos unir. Havia muita coisa a acontecer no clube, naquela época e, pelo menos o Graeme Souness ajudava a tornar o jogo e o treino divertidos".