Brian Deane volta a vestir um casaco do Benfica: «Ainda serve!»

Já lá vão mais de 21 anos desde que deixou o Benfica para ingressar no Middlesbrough mas Brian Deane mantém-se em forma. O antigo avançado inglês tirou um casaco do armário do tempo em que defendia das águias e mostrou-o aos seguidores do Twitter.





"Ainda serve! Sempre Benfica. Estou à espera", escreveu o ex-internacional inglês, aos 52 anos.Deane apontou oito golos nas 24 presenças oficiais que teve pelos encarnados nas temporadas 1997/98 e 1998/99.