Há um ano, em entrevista ao ‘Expresso’, Briguel contou ter conhecimento de aliciamentos a jogadores, antes dos duelos com os grandes. "Provas não tenho, mas sei de situações em que quando chegam os jogos grandes há clubes a aliciar jogadores, a prometer que vai para ali ou para acolá, que vai para o Benfica, para o Sporting e o rendimento depois já não é o mesmo. E sabem disso e aproveitam essas situações", disse quem esteve ontem incontactável.

Hoje diretor desportivo dos insulares, Briguel era, em maio de 2016, o capitão dos insulares. Ficou no banco no jogo com os encarnados. A braçadeira foi entregue a João Diogo. O lateral-direito, que se encontra sem clube, depois de ter representado o Gaz Metan, da Roménia, recusou ontem prestar declarações.