Bristol tenta baixar preço de Pedro Pereira

O Bristol City pretende continuar a contar com o lateral português Pedro Pereira para lá do acordo de empréstimo inicial e já o fez notar aos dirigentes do Benfica, mas segundo a imprensa inglesa irá tentar renegociar o valor da opção de compra que havia sido fixado no entendimento entre os dois clubes (na ordem dos 5,2 milhões de euros).





De acordo com o 'Bristol Post', o presidente Mark Ashton irá nos próximos dias contactar os responsáveis das águias e fará a sua proposta, procurando reduzir a verba para contratar o lateral de 22 anos, já que o valor inicialmente acordado é demasiado elevado para o emblema do Championship na conjuntura atual.Até ao momento, refira-se, Pedro Pereira totaliza 19 partidas pelo conjunto do Championship.