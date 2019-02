Bruno Basto compreende valor elevado da cláusula de Lage

Bruno Basto, antigo jogador, é o empresário de um dos técnicos em destaque nesta Liga NOS: Ivo Vieira, do Moreirense. O agente deu-nos a sua opinião sobre o tema: "Os treinadores em Portugal não costumam ter cláusulas de rescisão porque, infelizmente, no nosso país um treinador permanece muito pouco tempo num clube; fazem uma ou duas épocas, é raro fazerem mais, só os treinadores dos ditos grandes. Os contratos são normalmente de curta duração, uma ou duas épocas, por isso não compensa haver cláusula."

No caso concreto do Benfica, Bruno Basto compreende. "Com os treinadores dos grandes é diferente, os contratos são de longa duração e estão expostos ao mercado estrangeiro, com mais poder financeiro. Por isso, os clubes defendem-se do interesse dos clubes mais poderosos financeiramente, tal como fazem com os jogadores", justifica o agente.