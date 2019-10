Bruno Carvalho Santos: «Chiquinho pode ter uma grande futuro numa equipa italiana»

Chiquinho aponta a regressar aos relvados apenas em 2020 fruto de o facto de ter contraído uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, no clássico frente ao FC Porto. Ainda assim, Bruno Carvalho Santos, empresário do médio português, vislumbra o jogador com a camisola da Seleção Nacional"O Chiquinho lesionou-se partida frente ao FC Porto. Caso contrário, creio que ele seria titular do Benfica. É um jogador mágico, um jogador diferente que pode desempenhar diversas funcões: como 'trequartista' ou ala. Tem uma grande importância nas equipas onde joga. Começou a sua aventura no Benfica muito bem ao marcar na Supertaça. Penso que será um jogador que pode ter um grande futuro numa equipe italiana", vincou o agente da Team of Future em declarações ao portal Calciomercato, ressalvando que também Nuno Santos, capitão da equipa B do Benfica, tem sido "seguido por muitos clubes".Carvalho Santos declarou ainda que Gedson tem um "grande valor e tal como Florentino será vendido por muito dinheiro se for bem sucedido". "O Benfica também conta com Nuno Santos, com o Nuno, Tomás e David Tavares que são fortes e excelentes futebolistas que podem jogar facilmente na Serie A italiana e na seleção portuguesa", atirou.