Bruno Costa Carvalho: «A resposta de Boto é natural, tão natural como a minha vontade»

Bruno Costa Carvalho vincou este sábado a intenção de contar com os serviços de José Boto no Benfica caso vença as eleições para a presidência em outubro de 2020. Apesar do atual diretor desportivo dos ucranianos do Shakhtar negar que esteja para regressar a Portugal em breve, o assumido candidato à direção encarnado voltou a assumir a mesma vontade de contar com Boto.





"Há quem veja aqui uma enorme contradição. Eu disse que não falei com José Boto e é evidente que ele é um profissional com contrato assinado com o seu clube. Se ganhar as eleições é um prioridade promover o seu rápido regresso. A resposta de Boto é natural. Tão natural como a minha vontade. Menos natural foi a sua saída. Podem continuar com o folclore", afirmou o empresário através de uma publicação na conta pessoal de Facebook.