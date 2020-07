Bruno Costa Carvalho anuncia Barão das Neves como candidato à mesa da assembleia-geral

Bruno Costa Carvalho anunciou esta terça-feira o nome de José Barão das Neves como futuro presidente da mesa da assembleia-geral do Benfica caso triunfe nas eleições para a presidência do clube, que à luz dos estatutos ocorrerão em outubro próximo.





"Profissionalmente, José Barão das Neves tem uma carreira imaculada e de grande qualidade sendo, actualmente, Director Comercial da AIP – Associação Industrial Portuguesa. Eu e o José Barão das Neves partilhamos uma visão comum do que preconizamos para o futuro do Benfica e mantemos uma relação pessoal franca e leal, onde as questões do Benfica são sempre conversadas com respeito mútuo, mas com toda a frontalidade", referiu o empresário portuense através de uma publicação no Facebook sobre Barão das Neves, sócio do Benfica desde 1968.