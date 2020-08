Bruno Costa Carvalho anuncia que apresentação da candidatura vai ser no Museu Cosme Damião

Bruno Costa Carvalho anunciou esta quinta-feira que o pedido para que a apresentação da candidatura à presidência do clube fosse realizada no Museu Cosme Damião foi aceite por parte do Benfica.





"A candidatura TODOS P'LO BENFICA congratula-se por esta decisão. Quem fica a ganhar é o Benfica e a democracia. Viva o Benfica! Todos p'lo Benfica!", vincou o empresário através da conta pessoal de Facebook.Recorde-se que a apresentação da candidatura do candidato derrotado em 2009 está agendada para 3 de setembro.