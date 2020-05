Bruno Costa Carvalho apresenta candidatura à presidência do Benfica

Bruno Costa Carvalho anunciou esta terça-feira a candidatura à presidência do Benfica.





"Ao contrário do que muitos julgam, será a segunda vez que me candidato, depois de em 2009 ter tido um resultado toldado por um processo judicial que viria a ganhar a destempo (isto é Portugal) e por em resultado do voto electrónico que está muito distante de me garantir que tenha sido o resultado verdadeiro. Falaremos disso em tempo oportuno", pode ler-se no anuncio.

