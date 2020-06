Bruno Costa Carvalho apresenta projeto e começa por definir a missão do presidente

Bruno Costa Carvalho já anunciou a intenção de se candidatar à presidência do Benfica e nesse sentido começou esta quinta-feira a definir o projeto "global" que tem para o clube e que "cuida da componente desportiva, empresarial e associativa".





O empresário, num texto no Facebook, optou por definir em primeiro lugar o que é a "missão do presidente" e que define em quatro partes.Começo hoje a apresentar o meu projecto para o Benfica. É um projecto completo e global que cuida da componente desportiva, da componente empresarial e da componente associativa, pois o Benfica é um clube que pertence aos sócios e tem uma história que a todos deve orgulhar e que deve continuar para sempre, cada vez mais rica e com um clube cada vez mais ganhador, mais altivo e mais orgulhoso.Continuo a afirmar que quero uma campanha pela positiva e de ideias. É o que vão ver aqui.Mas, não ver só frases feitas. Verão, exactamente, quais são as pessoas em concreto que quero para os cargos chave dentro do Benfica. Vou dizer claramente ao que venho.Parece-me importante iniciar este processo por definir qual a missão que me parece ser a de quem ocupa o lugar a que me proponho: Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Comecemos então:A MISSÃO DO PRESIDENTE DO BENFICAA primeira missão de um Presidente do Benfica é a de cuidar da Instituição e dos seus sócios. Qualquer Presidente terá de perceber que esse é um lugar efémero e que a sua função é a de ser o principal servidor do Benfica tendo sempre em mente que o clube existe e é grande porque há milhões de Benfiquistas espalhados pelo mundo e que outros Presidentes o antecederam e construíram a sua glória e grandeza.A segunda missão de um Presidente do Benfica é perceber que o Benfica existe para ganhar e para ter glória, sobretudo naquilo que é a sua pedra basilar: o futebol sénior masculino.O terceiro requisito de um Presidente do Benfica é o de exercer o cargo com honra, dignificar e elevar permanentemente o bom nome do Benfica.Finalmente, um Presidente do Benfica tem a obrigação de entregar ao seu sucessor um Benfica melhor do que o recebeu.