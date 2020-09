Bruno Costa Carvalho: «Benfica está a gastar mais do que as suas possibilidades»

Bruno Costa Carvalho considera que o Benfica está "demasiado dependente da venda dos seus melhores jogadores" para obter bons resultados financeiros, afirmando que sem a transferência de futebolistas, nomeadamente de João Félix para o Atlético Madrid, por 126 milhões de euros, este teria sido o pior resultado dos últimos anos.





"Sem essas vendas, os Resultados este ano seriam negativos em 31 milhões de euros, claramente o pior resultado desde 2013. O pior tinha sido mesmo nesse ano com um prejuízo de 7 milhões. Isto mostra que o Benfica se encontra demasiado dependente da venda dos seus melhores jogadores e que os resultados deste ano aparecem anormalmente elevados pela venda de um jogador por mais de 120 milhões de euros, coisa que não é previsível que se repita todos os anos", vincou o candidato à presidência do Benfica na sua análise ao Relatório e Contas de 2019/20 , resumindo: "parece-me que as contas do Benfica acabam por ser boas, mas com um fortíssimo sinal de alarme nos Resultados Operacionais que mostram que o Benfica, no seu dia-a-dia, está a gastar mais do que as suas possibilidades pondo a SAD demasiado à mercê das vendas de jogadores."Entre elogios à evolução positiva das contas nos últimos sete anos - "vemos uma SAD com uns robustos 161 milhões de euros de capitais próprios, encontrando-se numa situação claramente melhor do que os nossos adversários diretos" -, o empresário aponta ainda o elevado passivo: "É algo paradoxal que o passivo, em 2013, fosse de 372 milhões e hoje, com tanta venda de jogadores feita entretanto, seja de ainda 325 milhões, valor que me parece claramente exagerado e que eu gostaria que baixasse."