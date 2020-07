Bruno Costa Carvalho: «Candidatura de Vieira dificilmente chegará às urnas»

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, afirmou este sábado que a "candidatura de Luís Filipe Vieira dificilmente chegará às urnas", apontado às eleições à presidência dos encarnados que se realizarão, como está previsto estaturiamente, em outubro.





"Como todos sabem, optei por uma campanha pela positiva, construtiva e, sobretudo, de ideias e de projeto. Alguns preocupam-se se a minha candidatura chegará às urnas ou não (já garanti que sim), mas os cartilheiros deveriam preocupar-se mais se outra candidatura lá chegará. Refiro-me, obviamente, à candidatura de Luís Filipe Vieira. Não me vou meter na vida dele, mas se for deduzida uma acusação contra Vieira, ele deixa de ter condições para prosseguir com a sua candidatura", ressalvou o empresário portuense, através da conta pessoal de Facebook, apontando à acusação na Operação Lex de que o presidente das águias deverá ser alvo "Se se lembram, José Veiga foi empurrado do Benfica quando foi acusado. Ainda há pouco, Paulo Gonçalves saiu do Benfica perante uma acusação. Recorde-se, ainda, que esta acusação envolve o Benfica e a promessa de usar o Benfica para pagar um favor. Não se trata de ser culpado, mas também não será um mero arguido. Passará a ser um acusado, um réu e isso tem conduzido à demissão do Benfica de quem se encontra nessa situação. Deste modo, creio que a candidatura de Luís Filipe Vieira dificilmente chegará às urnas até porque o critério tem sido o de não arrastar o nome do Benfica para estas coisas. Finalmente, gostaria de dizer que o Benfica não pode servir de escudo protector de ninguém. De ninguém. Aguardemos e veremos o que acontece", conclui Costa Carvalho, que concorreu contra Luís Filipe Vieira nas eleições de 2009.