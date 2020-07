Bruno Costa Carvalho: «Ciclo de Vieira está completamente esgotado, até dá pena»

Bruno Costa Carvalho referiu esta sexta-feira que o ciclo de Luís Filipe Vieira à frente do Benfica "está completamente esgotado". O assumido candidato à presidência das águias vai mais longe e garantiu que "a recandidatura de Vieira é absolutamente incompreensível". "Sem dúvida que foram feitas coisas boas, mas o ciclo esgotou-se, estando o clube numa deriva confrangedora", disse, explicando a sua posição numa mensagem no Facebook onde vincou que o "clube está totalmente controlado e amordaçado".





O ciclo de Vieira está completamente esgotadoA recandidatura de Vieira é absolutamente incompreensível. Sem dúvida que foram feitas coisas boas, mas o ciclo esgotou-se, estando o clube numa deriva confrangedora. Ora vejamos:- Democracia no Benfica: uma vergonha. Um clube totalmente controlado e amordaçado. Uns estatutos vergonhosos que permitem que incidentes graves praticados pelo próprio Presidente numa AG não tenham qualquer repercussão ou que um orçamento chumbado tenha zero consequências. Já nem falo da utilização inacreditável das Casas do Benfica como instrumentos de perpetuação do poder.- Competência desportiva: nula. Perder 2 campeonatos em 3 para um clube falido a par de sucessivas presenças nas competições europeias que envergonham a tradição do clube e consomem o nosso prestígio. De facto, ao longo dos anos tem vindo a declinar, sucessivamente, a qualidade das nossas equipas. Temos uma estrutura que em anos não consegue encontrar um lateral direito depois de andarem anos numa saga idêntica com um lateral esquerdo. Não se percebe a óptica da vasta maioria das aquisições a não ser por razões mercantilistas e de comissões. Não há uma ideia do jogo que se quer nem dos jogadores que se deveriam enquadrar nessa estratégia.- Situação financeira: uma mentira. Contrato da NOS antecipados vários anos e novos empréstimos obrigacionistas com valores que não param de aumentar. Apesar de vendas milionárias, o Benfica acaba por ter que recorrer a empréstimos obrigacionistas para acautelar a sua tesouraria. Não se entende para onde foi tanto dinheiro...- Transparência: zero. Um clube envolto em escândalos atrás de escândalos. Uma vergonha que muitos Benfiquistas sentem diariamente e calam. Longe vão os tempos em que moralmente éramos inatacáveis.Tudo isto se passa num contexto em que abundam comentadores avençados, sem pingo de vergonha, e que se encontram espalhados pelos mais diversos órgãos de comunicação social e em que temos uma BTV que apenas serve como caixa de ressonância do poder instalado.É fácil de verificar que o ciclo de Vieira está completamente esgotado.Até dá pena.