Bruno Costa Carvalho: «Com Soares de Oliveira, Pedros Guerras, Palacins, Zé Marinhos e afins torna-se difícil»

Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica , deixou esta quinta-feira muitas críticas àqueles que, segundo diz, não agem "de acordo com os altos princípios morais que se exigem" no clube da Luz e que assim fragilizam a posição das águias no futebol nacional.Numa publicação na rede social Facebook, Bruno Costa Carvalho não tem dúvidas em afirmar que "com Domingos Soares de Oliveira, Pedros Guerras, Palacins, Zé Marinhos e afins, torna-se muito difícil olhar para o Benfica e ver nele gente com a estatura moral que impõe respeito aos outros"."Paulo Gonçalves vai a julgamento por actos que espero que não tenha praticado e Domingos Soares Oliveira andou a usar indevidamente dinheiros do Benfica para fins pessoais. Isto descredibiliza o Benfica aos olhos de toda a gente e fragiliza-nos", escreveu ainda na nota."Luís Filipe Vieira sente que hoje é fácil roubarem-nos ou faltarem ao respeito ao Benfica.Estando juntos na luta para que isso acabe, o Presidente tem que perceber que isso é consequência de termos gente dentro da nossa casa que não age de acordo com os altos princípios morais que se exigem no Benfica, talvez até por não serem Benfiquistas...Custou a Luís Filipe Vieira dispensar os serviços de Paulo Gonçalves e ainda não o vimos a despedir Domingos Soares de Oliveira. Este último com a agravante de que mexe em milhões e milhões e já mostrou não ter estrutura moral nem seriedade para isso.Quem não se dá ao respeito não é respeitado. E começa dentro do Benfica o evidente esforço de moralização que é necessário fazer.Com Domingos Soares de Oliveira, Pedros Guerras, Palacins, Zé Marinhos e afins, torna-se muito difícil olhar para o Benfica e ver nele gente com a estatura moral que impõe respeito aos outros.Tenho pena daqueles que não perceberem as minhas palavras. Esses não sabem o que o Benfica representa como ideia."