Bruno Costa Carvalho compara Vieira "à sabotagem do anterior presidente do Sporting"

Bruno Costa Carvalho mostrou-se crítico relativamente ao "amadorismo" demonstrado por Luís Filipe Vieira, sustando que "não há estrutura nenhuma". "Tanta sabotagem faz lembrar-me apenas os tempos finais do anterior Presidente do Sporting que também sabotou a conquista de uma Taça de Portugal", reforçou através da conta de Facebook o assumido candidato à presidência do Benfica para as eleições de outubro.



Leia a mensagem na íntegra:





Não há estrutura nenhuma, só há amadorismo e um triste espetáculo.Estávamos a três pontos do Porto e íamos jogar à Madeira. Os jornais estavam cheios de anúncios de que Pochettino vinha já para o Benfica.O jogo contra o Marítimo foi disputado sem quaisquer condições psicológicas e, sem surpresa, perdemo-lo.Seguiu-se o despedimento de Lage quando ainda havia, e há, um troféu para ganhar: a Taça de Portugal.Tanta sabotagem faz-me lembrar apenas os tempos finais do anterior Presidente do Sporting que também sabotou a conquista de uma Taça de Portugal.Neste momento, o que se passa à volta da escolha do novo treinador é de um amadorismo tremendo e a fazer lembrar os piores tempos em que tudo o que se passava no Benfica aparecia nos jornais.Uma estrutura eficaz e verdadeiramente profissional teria definido o perfil do treinador e tê-lo-ia contratado no maior sigilo e silêncio.O que vemos à volta da escolha do treinador expõe um amadorismo absolutamente confrangedor.Então, o papel atribuído a um Paulo Futre vai para além do ridículo.Estamos, afinal, entregues a quem?Luís Filipe Vieira está no Benfica há 17 anos e não aprendeu nada. Nada.Quem apregoava que o Benfica estava 10 anos à frente da concorrência vê a sua incompetência exposta de um forma brutal e cruel.Eu até podia tentar colher benefícios eleitorais desta palhaçada toda, mas não o faço porque isto irrita-me solenemente, uma vez que estão, uma vez mais, a brincar com o nome do Benfica e a desbaratar o seu prestígio.Parem com esta brincadeira pública.Respeitem o Benfica.Sejam profissionais.É o mínimo que se pode pedir.