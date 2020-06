Bruno Costa Carvalho: «Comprometo-me a lançar uma delegação do Norte da BTV»

Bruno Costa Carvalho anunciou ontem que se chegar a presidente do Benfica irá criar "uma delegação do Norte da BTV". O empresário portuense, assumido candidato às eleições de outubro, desvendou o porquê através da conta pessoal de Facebook.





"O Benfica tem o seu epicentro em Lisboa, mas é um clube verdadeiramente nacional e do Mundo. Creio que seria muito importante a BTV ter uma representação a Norte onde vivem milhões de benfiquistas que sentem o clube com toda a intensidade. Eles merecem e o Benfica também", vincou, lamentando, por outro lado, a "opção altamente questionável" de Luís Filipe Vieira ser entrevistado na televisão do clube.