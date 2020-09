Bruno Costa Carvalho confirma apresentação da candidatura na quinta-feira

Bruno Costa Carvalho anunciou que a apresentação da candidatura à presidência do Benfica acontecerá na quinta-feira, a partir das 18.30 horas, no Museu Cosme Damião, no complexo da Luz.





O empresário portuense referiu que face à pandemia do novo coronavírus apenas é permitida a entrada dos orgãos de comunicação social.Recorde-se que será a segunda vez que Costa Carvalho se candidata à presidência do Benfica. A primeira ocorreu em 2009, numa eleição em que concorreu contra Luís Filipe Vieira, amealhando 2,71 por cento dos votos.