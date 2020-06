Bruno Costa Carvalho: «Critico o que não gosto na gestão de Vieira mas elogio o que está bem feito»

O assumido candidato à presidência do Benfica, Bruno Costa Carvalho, publicou esta terça-feira uma reflexão sobre Luís Filipe Vieira na página pessoal de Facebook. O empresário portuense considerou que o presidente das águias que se deve "elogiar o que está bem feito" e não se coibe de "criticar tudo o que não gosta" na gestão atual.





"Alguns acham que não critico suficientemente Luís Filipe Vieira e que ataco demais Rui Gomes da Silva. Pois a todos gostaria de dizer: ando há mais de uma década a criticar tudo que não gosto na gestão de Vieira, mas também a elogiar o que está bem feito. Não estive nunca na direção ou administração do Benfica. Quem esteve lá durante 10 anos e não se apercebeu dos erros que agora aponta ou era cego ou compactuava com o que agora critica. Quero que esta campanha não se centre em casos, em ataques e em lavagem de roupa suja. Verão que tenho um grande projecto para o Benfica e é nisso que eu gostaria que os benfiquistas se concentrassem. Sei que não é fácil, pois não estão habituados a isso. Mas é esse o caminho que vou tentar seguir o mais possível sem, evidentemente, calar críticas quando tal se justifique. Quero uma discussão ampla e civilizada entre os benfiquistas, a bem do Benfica e do nosso futuro comum", pode ler-se na referida rede social.