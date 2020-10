Bruno Costa Carvalho: «Do povo, Vieira não tem nada mas quer parecer que continua a ter»

Bruno Costa Carvalho analisou o discurso de recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência das águias e revelou que se tratou de um "ato muito bem pensado". "Diz ter a 4ª classe e que não fala inglês, apelando assim às bases do Benfica. O que nos importa ao fim de 17 anos se fala ou não inglês? É apenas uma manobra para mostrar que é um homem do povo igual a qualquer Benfiquista quando andava, na realidade, de braço dado com Ricardo Salgado como o próprio admite. Do povo Vieira não tem nada, mas quer parecer que continua a ter", condenou o assumido candidato à presidência do Benfica.



Leia a publicação na íntegra:



"O homem que não fala inglês sabe muito



Luís Filipe Vieira apresentou ontem a sua candidatura. Foi, sem dúvida, um acto muito bem pensado. Demasiado bem pensado para que não espelhe as evidentes dificuldades sentidas.

Diz ter a 4ª classe e que não fala inglês, apelando assim às bases do Benfica. O que nos importa ao fim de 17 anos se fala ou não inglês? É apenas uma manobra para mostrar que é um homem do povo igual a qualquer Benfiquista quando andava, na realidade, de braço dado com Ricardo Salgado como o próprio admite. Do povo Vieira não tem nada, mas quer parecer que continua a ter.

Volta a falar que há 17 anos o Benfica era dos credores. Esqueceu-se de falar das pedras da calçada, mas já nem precisa de tantas vezes que o disse. É um soundbyte fácil. Quem acompanha as eleições americanas sabe bem quantas vezes Trump usa coisas do género. Quanto mais básica a mensagem, melhor.

Mas o toque de génio, o verdadeiro golpe de asa, esteve em anunciar que será a última candidatura. Se ganhar (veremos...), será o seu último mandato.

Isto é de uma inteligência sublime. Em dificuldades vai buscar muitos dos indecisos que podem dar mais uma oportunidade "ao homem". Afinal será o seu último mandato...

Claro que se ganhasse, daqui a 4 anos não lhe faltariam motivos para desdizer isto. Ou porque estaria a meio de qualquer coisa ou porque não quereria entregar o clube a nenhum abutre ou oportunista. Claro que não se pode minimamente confiar que este seria o seu último mandato.

Finalmente, tenho dificuldades em entender porque é que Vieira quer mais um mandato. Está lá há 17 anos no Benfica. É o Presidente com o mandato mais longo de sempre. Foi abandonado pelas duas únicas pessoas em que confia: Domingos Soares Oliveira e Nuno Gaioso. Para além disso, já viu sair os Presidentes da Mesa da Assembleia Geral da SAD e do Clube. Já viu sair José Eduardo Moniz e João Costa Quinta. Vieira é um homem isolado sem ninguém da estrutura em que verdadeiramente confie que se mantenha a seu lado.

Este seria claramente o momento de saída de Vieira pelo seu pé."